يناقش ويوقع الدكتور خالد منتصر، 4 كتب من مؤلفاته "الختان والعنف ضد المرأة"، و"لكم سلفكم ولي سلفي"، و"الجنس تواصل لا تناسل"، و"بورتريهات بألوان الشجن"، وذلك في السابعة مساء اليوم الخميس، بمقر دار بتانة بشارع طلعت حرب.

ويشارك في مناقشة الكتب الأربعة الباحث إسلام بحيري، والدكتورة رانيا يحيي، الأستاذة بأكاديمية الفنون وعضو المجلس القومي للمرأة، والدكتور حامد عبد الله، أستاذ الذكورة بطب القصر العيني.

وعلق خالد منتصر، على حسابه الشخصي "فيسبوك"، قائلا: "هذه الكتب ليست لمن يتمنى أن يكون الكاتب مجرد بوق لأفكاره أو سلة لمعتقداته، لا أنشد الاتفاق الكامل مع الأفكار الموجودة في تلك الكتب، ولا أبحث عن نسخ إنسانية لتلك الصفحات تردد مافيها دون وعي، لكني أحلم بوعي نقدي وتفكير حر حتى لو اختلف مع المكتوب، شكراً على تفاعلكم وأنتظر آرائكم".