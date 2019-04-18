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9 غيابات من العيار الثقيل في الأهلي أمام بيراميدز

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رئيس الوزراء يتفقد معالجة صرف صحى الزينية بالأقصر وروافع صرف المدامود

رئيس الوزراء يتفقد معالجة صرف صحى الزينية بالأقصر وروافع صرف المدامود

"الوطنية للانتخابات": رئاسة الجمهورية لم تتدخل في اقتراح تعديل الدستور

"الوطنية للانتخابات": رئاسة الجمهورية لم تتدخل في اقتراح تعديل الدستور

رسائل "SMS" وسيلة "مستقبل وطن" لحث المواطنين على المشاركة في الاستفتاء

رسائل "SMS" وسيلة "مستقبل وطن" لحث المواطنين على المشاركة في الاستفتاء

"منظمة الصحة": 205 قتلى خلال أسبوعين من المعارك بالعاصمة الليبية

"منظمة الصحة": 205 قتلى خلال أسبوعين من المعارك بالعاصمة الليبية

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«آخر صنايعية القبقاب»: صحى ويحمى من الروماتويد وبـ15 جنيهاً

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طالبات بالأزهر تجسدن معاناة المرضى النفسيين: "كلنا على حافة الهاوية"

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8 قرارات لـ"الوزراء".. أبرزها صرف 100 ألف جنيه لضحايا حادثي شمال سيناء

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