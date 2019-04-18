شهد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وعدد من قيادات القطاع، اليوم، احتفالية تخريج 10 متدربين من دولة أنجولا في برنامجين تدريبيين، تحت عنوان "التشغيل والصيانة واستكشاف الأعطال وإصلاحها بمحطات توليد الطاقة الكهربائية لماركتي VI ،VIE"، و"التشغيل والصيانة للتربينات الغازية".

وقال "شاكر" إن البرامج تأتي ضمن عدد من الدورات التدريبية الجاري تنفيذها في إطار مشروع التعاون مع الدول الأفريقية، الذي يتبناه القطاع، ويجري تنفيذه لبناء القدرات البشرية بدول حوض النيل فى مجالات الكهرباء في مصر سواء من خلال البرامج التدريبية أو بإيفاد الخبراء المصريين لهذه الدول في مختلف مجالات الطاقة، لتعميق وتدعيم الروابط بين كا الدول بالقارة الأفريقية.

ورحب شاكر، خلال كلمتة، بالأشقاء الأفارقة، تزامنا مع تولى مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي، وتسليم مصر رئاسة الدورة الثانية للجنة الوزارية الفنية المتخصصة للاتحاد الأفريقي المعنية بالنقل والبنية التحتية عبر القارية والإقليمية والطاقة والسياحة (STC).