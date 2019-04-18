تعتزم سفارة كازاخستان بالقاهرة إرسال كُتب تمت ترجمتها من اللغة الكازاخية إلى اللغة العربية إلى مكتبات وجامعات الدول العربية.

وذكر بيان وزعته سفارة كازاخستان بالقاهرة اليوم أنه تمت ترجمة الأعمال الأدبية الكازاخية لحوالي 60 أديبا من شعر ونثر ورواية إلى ست لغات عالمية، من بينها اللغة العربية لاتاحة الفرصة للناطقين بالعربية للتعرف على الآداب الكازاخية، وذلك في إطار البرنامج الرئاسي "تحديث الوعي".

وأشار البيان إلى أن السفارة أشرفت على ترجمة هذه الكتب إلى اللغة العربية، وشارك في ترجمتها مترجمون مصريون.