اضطرت طائرة شركة النيل للطيران إلى العودة مرة أخرى إلى مطار القاهرة، اليوم الخميس، بعد إقلاعها بسبب عطل فني حال دون إتمام الرحلة، حيث إنه يهدد أمن وسلامة الركاب والطائرة.

وقالت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، لـ"الوطن"، إن برج المراقبة تلقى إشارة من قائد طائرة شركة النيل للطيران رقم 105، المتجهة إلى مدينة القصيم بالمملكة العربية السعودية، وعلى متنها 107 ركاب، يطلب السماح له بالعودة مرة أخرى إلى المطار، بسبب عطل أصاب الطائرة.

أضافت المصادر، أنه تم السماح للطائرة بالهبوط، وإنزال الركاب في صالة الترانزيت، واستدعاء فرق الصيانة لإصلاح العطل، ومن المقرر أن تستكمل الطائرة رحلتها، مرة أخرى خلال دقائق، بعد إصلاح العطل بكامل ركابها.