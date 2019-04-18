قال النائب محمد وهب الله، رئيس الاتحاد العام لشباب العمال، إنه جرى التنسيق مع وزير القوى العاملة محمد سعفان، على اختيار يوم 18 أبريل عيدا لشباب العمال، يجرى الاحتفال به سنويا بكل محافظة من خلال تنظيم احتفالات له للتعرف على مشاكل شباب العمال، وطرح رؤى جديدة تتوافق معهم.

وأكد "وهب الله" خلال كلمته بالمؤتمر القومي لشباب العمال حول تعزيز مقتضيات الوطن السياسية والاجتماعية، بالمؤسسة العمالية بشبرا الخيمة، بحضور محمد سعفان وزير القوي العاملة، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضية، والدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة، أنه جرى الاتفاق أيضا مع وزير الشباب والرياضة على إقامة دوري كرة قدم للمحافظات.

وأوضح رئيس الاتحاد العام لشباب العمال، أن الشباب هم قوام الدولة المصرية، وعلى سواعدهم ستنهض الدولة خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أنه سيجرى تنظيم لقاءات دورة ومهرجانات خلال الفترة المقبلة بالاتحاد مع الشباب بمختلف المحافظات.