تواصل الفنانة حورية فرغلي تصوير دورها في مسلسل "مملكة الغجر"، المقرر عرضه في رمضان المقبل.

وقالت "فرغلي"، لـ"الوطن"، إنها تعتبر هذا المسلسل من الأعمال المهمة في مسيرتها، لكونه يمزج بين قوالب فنية ما بين "الأكشن" و"الدراما" و"التراجيديا"، فضلاً عن تجسيدها شخصية مختلفة عن سابق أدوارها، بحكم أن المسلسل يدور حول عالم الغجر، حسبما أوضحت.

وتابعت: "أحرص على التنوع في أدواري كافة، ولذلك ستجد الاختلاف حاضراً بين الشخصيات التي جسدتها مثلاً في مسلسلات (الحالة ج) و(ساحرة الجنوب) وغيرهم، وأتمني أن ينال (مملكة الغجر) إعجاب الجمهور وقت عرضه".

ويشارك في بطولة "مملكة الغجر" فيفي عبده، سامح الصريطي، ميار الغيطي، أحمد كرارة، حازم سمير وعزة مجاهد، من تأليف محمد الغيطي وإخراج عبدالعزيز حشاد.