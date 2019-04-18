شهد محمد سعفان وزير القوى العاملة، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضية، والدكتور علاء عبدالحليم مرزوق محافظ القليوبية، اليوم، المؤتمر القومي لشباب العمال وحفل تدشين الاتحاد العام لشباب العمال بالمؤسسة العمالية بشبرا الخيمة.

جاء ذلك بحضور النائب محمد وهب الله رئيس الاتحاد العام لشباب العمال والأمين العام لاتحاد نقابات عمال مصر، والنائب جمال عقبي نائب رئيس الاتحاد، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد ورؤساء النقابات العمالية، والدكتور صلاح حسب الله المتحدث الرسمي للسلطة التشريعية بمجلس النواب.

وتفقدا الوزيران والمحافظ مبنى اتحاد شباب العمال بالمؤسسة، فضلاً عن الملاعب، وحمامات السباحة، والصالات المغطاة.