القضاة يتسلمون مظاريف العملية الانتخابية استعدادا للاستفتاء بالدقهلية

وزعت اللجنة المشرفة على استفتاء التعديلات الدستورية بمحافظة الدقهلية برئاسة المستشار ربيع قاسم رئيس محكمة المنصورة الابتدائية ورئيس غرفة العمليات، اليوم، مظاريف البطاقات الانتخابية على القضاة المشرفين على العملية التصويت من مقر اللجنة بالصالة المغطاة باستاد المنصورة الرياضي.

بدأت عملية تسليم المظاريف وتشميعها بالشمع الأحمر وبطاقات الناخبين والأحبار الفسفورية والكشوف للقضاة وأعضاء النيابة العامة المشرفين على لجان المحافظة والبالغ عددها 23 لجنة عامة و992 لجنة فرعية منذ الساعة 12 ظهرا، وسط إجراءات أمنية مشددة من قوات الجيش والشرطة.

وجرى استقبال القضاة المشرفين على اللجان، لتسلميهم الكشوف وبطاقات الاقتراع والأحبار، وتسلم كل قاضى ومندوب أوراقه.

وفرضن قوات الشرطة، كردونا أمنيا أمام الصالة المغطاة، كما نشروا قوات التأمين أمام اللجان الفرعية.

يذكر أن الدقهلية يبلغ عدد من لهم حق التصويت بها 4 ملايين و245 ألف و249 صوتا انتخابيا على مستوى المحافظة.