قال المستشار محمود الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث الرسمي باسمها، إن فكرة إنتاج أغنية "خدنا معاك" التي غناها الفنان محمد فؤاد، جاءت انطلاقا من الدور الذي حدده القانون للهيئة الوطنية بضرورة حث الناخبين على المشاركة في الاستفتاء.

وتابع "الشريف" خلال محاضرة له بالدورة التدريبية التي ينظمها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اليوم الخميس، حول التغطية الاعلامية للاستفتاء،: "رأينا أن مخاطبة المواطن المصري من خلال الغناء قد يسهم في مشاركته الفعالة الإيجابية في الاستفتاء خاصة أن كلمات الأغنية ليست مبتذلة، وإنما تبث في الناخبين روح الحماسة والانتماء، وبناء عليه تم تكليف شركة إنتاج معينة تولت التعاقد مع المطرب محمد فؤاد، للغناء ثم تم تشكيل لجنة برئاسة الدكتور محمود علم الدين أستاذ الاعلام والصحافة بكلية الاعلام جامعة القاهرة، لمراجعة كلمات الأغنية حتى لا يكون بها أي ألفاظ لا تليق بكيان ومكانة الهيئة الوطنية للانتخابات".

وأضاف والمتحدث الرسمي باسم الهيئة، أن القانون أوجب على الهيئة توعية المواطنين وحثهم على المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية بأي شكل سواء بعقد ندوات أو مؤتمرات، ومن بين وسائل التوعية استخدام وسائل الاعلام والإعلان.

وينطلق التصويت على استفتاء التعديلات الدستورية، غدًا الجمعة، للمصريين في الخارج، وذلك لمدة 3 أيام تنتهي يوم 21 أبريل الجاري، فيما تجرى أيام 20 و21 و22 من الشهر ذاته بالداخل، حسبما أعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، في مؤتمر صحفي عقده، أمس، بمقر الهيئة العامة للاستعلامات لإعلان الجدول الزمني للاقتراع.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، عدم إجراء التصويت للمصريين بالخارج في دول اليمن وليبيا والصومال وسوريا، فيما خصصت وزارة الهجرة خطوطًا ساخنة لمتابعة التصويت بالخارج، وتلقي أي استفسارات أو شكاوى ترد من الناخبين على مدار الساعة.

ويبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء في جميع أيام الاقتراع بالداخل والخارج؛ وفقًا لتوقيت الدولة التي يجرى فيها الاقتراع، وتتخللها ساعة راحة بما لا يخل بسلامة عملية الاستفتاء، فضلًا عن إجراء عملية الاقتراع والفرز في حضور ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات.

كان مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، وافق بأغلبية الأعضاء على التعديلات الدستورية، وذلك يوم 16 أبريل الجاري، وصوَّت على التعديلات الدستورية 554 عضوًا، ووافق عليها 531 نائبا، ورفضها 22 نائبًا، فيما امتنع عضو عن التصويت.