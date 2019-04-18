افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، أكبر مقبرة "صفّ" بالبر الغربيّ، في محافظة الأقصر، لشخص يُدعى "شد سو جحوتي"، وهو كشف أثريّ جديد جرى التوصل إليه مؤخرا في أثناء أعمال الحفر الأثري بمنطقة "ذراع أبوالنجا" بالبر الغربيّ في مدينة الأقصر، وفيه شارك الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والمستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، وأسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان، وأعضاء مجلس النواب عن الأقصر، والدكتور مصطفى وزيري أمين عام المجلس الأعلى للآثار، في إطار الاحتفال بيوم التراث العالميّ، بحضور 21 من سفراء دول العالم.

وفيه أعلن الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، افتتاح متحف الحضارة، وقصر البارون، والمعبد اليهودي بالإسكندرية، وطريق الكباش، والمتحف المصرى الكبير في نهاية 2020، وتستعرض "الوطن" تلك الأماكن التي تسعى الوزارة لافتتاحها خلال الفترة المقبلة.

- متحف الحضارة

يوجد المتحف القومي للحضارة المصرية بمدينة الفسطاط في القاهرة على مساحة 33.5 فدان، ما أهله لاستيعاب 50 ألف قطعة أثرية من شأنها سرد مراحل تطور الحضارة المصرية وعرض إنجازات الإنسان المصري بمجالات الحياة منذ فجر التاريخ حتى الوقت الحاضر، كما يحوي نماذج ومخطوطات وصور فوتوغرافية ولوحات زيتية وتحف فنية وآثار جمعت من العصر الحجري والفرعوني واليوناني الروماني والقبطي والعربي وحضارة السودان والعصر الحديث، ويطل على بحيرة عين الصيرة، وفق لصفحته الرسمية على موقع "فيس بوك".

- قصر البارون

يعتبر قصرا تاريخيا بني على طراز العمارة الهندية الذي شيده المليونير البلجيكي البارون إدوارد إمبان وجاء لمصر من الهند نهاية القرن 19 بعد وقت قليل من افتتاح قناة السويس، ويقع في قلب منطقة مصر الجديدة بالقاهرة، بطريق صلاح سالم وهو الطريق الرئيسي المؤدي لمطار القاهرة الدولي.

- المعبد اليهودي بالإسكندرية

تحظى محافظة الإسكندرية بطبيعه خاصة ما جذب إليها جميع الجنسيات والعقائد التي استقرت فيها فترة طويلة من الزمن، وفيه بني المعبد اليهودي "الياهو حنابى" بشارع النبي دانيال، وكان عدد اليهود في القرن التاسع عشر في مصر 4 الآف يهودي ووصل عددهم لـ18 ألف في أوائل القر العشرين وارتفع إلى 40 ألف عام 1984، وهو من أقدم وأشهر معابد اليهود، وفق البوابة الإلكترونية لمحافظة الإسكندرية.

- طريق الكباش

يعد طريق الكباش أحد الطرق الرابطة ما بين معبد الأقصر ومعبد الكرنك، وبه تحف وتماثيل لأبي الهول بمعابد الكرنك التي تمثلت في شكل أبي الهول برأس كبش، وفيما سبق كان الكبش يرمز للإله آمون لحماية المعبد وإبراز محوره، ويوجد على طريق يبلغ 2.7 كم به 1200 تمثال وعرض الطريق 76 متر وكانت التماثيل تنحت من كتل الحجر الرملي نقش عليه اسم الملك وتتخذ شكل جسم أسد ورأس إنسان بخلاف شكل جسم الكبش ورأس الكبش كرمز للآلة أمون رع.

- المتحف المصري الكبير في نهاية 2020

يحتوي المتحف المصري الكبير الذي سيجري افتتاحه نهاية عام 2020 على ما يقرب من 1000 قطعة أثرية، على رأسها كنز "توت عنخ آمون" الذي جرى اكتشافه عام 1922 وهو الملك الذي حكم مصر منذ 3 آلاف عام، كما وينتظر عشاق الآثار والتاريخ على مستوى العالم افتتاح المتحف المصري الكبير والممتد مساحته على 50 ألف متر مربع، ويعمل به 5 آلاف عامل حاليا لإنجاز ذلك المشروع الضخم، الذي قال عدد من المسؤولين إنه "سيكون هدية مصر للعالم".