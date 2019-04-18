اتفقت نقابة المهندسين، مع محافظ الوادي الجديد، اللواء لواء محمد سلمان الزملوط، على زراعة 1000 فدان بالنخيل بأحدث الطرق العلمية.

جاء ذلك خلال لقاء نقيب المهندسين مهندس هاني ضاحي مع محافظ الوادي الجديد، بحضور أعضاء هيئة مكتب النقابة، المهندس محمود مغاوري الأمين العام والمهندس مؤمن شفيق أمين الصندوق والمهندس زينب عفيفي الأمين العام المساعد والمهندس محمد ناصر رئيس المكتب الفني للنقابة والمهندس عادل ربوح رئيس مهندسي نقابة الوادي الجديد.

كما حضر اللقاء المهندس هشام الشافعي رئيس رابطة المهندسين المصريين بالسعودية، والدكتور مهندس محمد أحمد محمدين رئيس جامعة قناة السويس وجامعة بورسعيد سابقا.