أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على دور الرائدات الريفيات والصحيات فى الإدارات الصحية والاجتماعية، وقال:"هن بمثابة كتيبة المشاة في المعركة، فهن دائماً في المقدمة، حيث تقوم الرائدة الريفية بدق كل باب، وهي على اتصال مباشر مع نساء القرية، وكسر الحواجز بينها وبين أهل القرية".

وأضاف أن أهالي القرية يعتبروها أحد أفراد العائلة ويستمعون إلى مشورتها ويأخذون برأيها فى أمورهن الخاصة، وقال إنه من الضروري استثمار هذا الدور الفعال للرائدات الريفيات في التوعية بأهمية المشاركة الإيجابية فى ملحمة الاستفتاء على التعديلات الدستورية، من منطلق قدرتهن الكبيرة والتنظيمية على الوصول إلى المواطنين بالقرى والنجوع وقدرتهن في التأثير والإقناع وحشد المواطنين وحثهم على المشاركة والتصويت.

جاء ذلك خلال المؤتمر الحاشد للرائدات الريفيات، والذى أقيم بمجمع دمنهور الثقافي بمشاركة 1500 رائدة ريفية وصحية، بحضور الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ، والمهندس حازم الأشموني السكرتير العام المساعد، والدكتور أحمد العرجاوى ممثل لجنة الصحة بمجلس النواب، والدكتور يسرى بيومي وكيل وزارة الصحة، وحاتم أبو النجا مدير مديرية التضامن الاجتماعي، وذلك لمناقشة الاستعدادات اللازمة لدعم المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

ووجه المحافظ، تحية شكر وتقدير للرائدات الريفيات على دورهن الكبير في جميع الحملات التي تسهم في بناء الوطن ومنها حملة 100 مليون صحة، مشيراً إلى أن مصر مقبلة على مرحلة جديدة تتطلب من الجميع النظرة إلى التعديلات الدستورية والتعرف على جميع المواد بطريقة إيجابية.

وأعرب المحافظ عن ثقته التامة في قدرتهن على التواصل مع المواطنين في القرى والنجوع لتحفيزهم على المشاركة الإيجابية والنزول للإدلاء بأصواتهم في التعديلات الدستورية المرتقبة من أجل إستتباب الأمن والاستقرار في البلاد، كما وجههن بضرورة تكثيف العمل الميداني والتعبئة المجتمعية للمشاركة فى التعديلات الدستورية.