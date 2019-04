حرب باردة بين ياسمين عبد العزيز ومي عز الدين بسبب دراما رمضان

View this post on Instagram

بسم الله .. الاعلان الاول #لآخر_نفس #رمضان٢٠١٩ #ياسمين_عبدالعزيز #سينرجي #عايزة_اعرف_انا_كنت_متجوزة_مين؟ علي قناة الحياة وقناة دبي