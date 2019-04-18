حرب باردة بين ياسمين عبد العزيز ومي عز الدين بسبب دراما رمضان

حرب باردة، تجمع الفنانتين ياسمين عبد العزيز ومي عز الدين، واللتين تخوضان الماراثون الدرامي في شهر رمضان المقبل، من خلال مسلسل "لآخر نفس" و"البرنسيسة بيسة"، إذ بدأ عنصر المنافسة يشتغل فيما بينهما مُبكرًا.

"ياسمين" تحرص على التفاعل مع جمهورها، طوال الوقت، عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال نشر صور من كواليس تصوير مسلسها، في محاولة تسويقية اعتيادية منها، وجذب انتباه الجمهور، لمسلسلها في وقتٍ مبكر، قبل الزخم الدرامي.

قبل 5 أيام تقريبًا، نشرت "ياسمين" البرومو الدعائي الأول للمسلسل عبر حسابها على "انستجرام"، وحظى بإعجاب كبيرٍ من الجمهور، كما تلقت التهنئة من الفنانين، أبرزهم منى زكي، وبوسي، وأمير كرارة، وأحمد السقا وحنان مطاوع وبدرية طلبة.

بعد مرور ساعات معدودة، من طرح برومو "لآخر نفس"، نشرت الفنانة مي عز الدين، عبر حسابها على "انستجرام"، مقطع فيديو، يضم صور لها من أعمالها الدرامية السابقة، كخُطوة تشويقية لجمهورها، إذ فسّر البعض إن هذه الخطوة، هي بداية انطلاق الحرب الباردة بينهما، لاسيما وأن البرومو الرسمي لمسلسل "مي" لم يُطرح إلا أمس، فضلًا عن عدم كشفها لأي كواليس من المسلسل خلال الفترة الماضية.

وبدأت "مي" المتابعة مع جمهورها، لاسيما مع اقتراب موعد حلول رمضان، إذ نشرت صور للبوسترات، بجانب نشر البرومو الأول لـ"البرنسيسة بيسة" أمس الأربعاء، وتلقت أيضًا تهنئة من قِبل بعض الفنانين، منهم لطيفة، وآيتن عامر، ومي عمر، وبدرية طلبة.