قال مصدر بمديرية الصحة بمحافظة كفر الشيخ، إن 25 شخصا من ركاب قطار كفر الشيخ، أصيبوا في الحادث الذي وقع قبل قليل، عقب انقلاب أحد القطارات وانحرافه عن مساره.

أضاف المصدر في تصريح خاص لـ"الوطن"، أن الإصابات تنوعت ما بين كدمات وسحجات وجرى نقلهم إلى المستشفيات القريبة، مشيرا إلى أنه لا توجد أي إصابات خطيرة.

وانقلب القطار المتجه من كفر الشيخ إلى بيلا، وانحرف عن مساره عند قرية أبو تمادة التابعة لكفر الشيخ عقب خروجه من محطة كفر الشيخ، وانتقلت قيادات الشرطة والمحافظة لمكان سقوط القطار فضلا عن انتقال سيارات سيارات الإسعاف لنقل المصابين.