بعد قليل.. بدء حفل ختام مهرجان "إبداع 7" في جامعة القاهرة

يبدأ في قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة، بعد قليل، حفل ختام مهرجان ابداع للموسم السابع على التوالي وإعلان الفائزين بالجوائز، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونظمته وزارة الشباب والرياضة بمشاركة أكثر من 6 آلاف و650 طالبا وطالبة بالجامعات المصرية في مختلف الأعمار السنية من 18 إلى 27 عامًا من المقيدين في الجامعات والمعاهد أو الأكاديميات خلال العام الدراسي 2018/2019 يتنافسون في 23 مجالا علميا وثقافيا وفنيا وأدبيا.

ويتم اليوم في ختام الحفل الإعلان عن الفائزين بالجوائز من الطلاب في المجالات الـ23، ومنها فنون الغناء، والتمثيل المسرحي، والمقال الصحفي، والشعر، وغيرها من كافة فنون الإبداع.