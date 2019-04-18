أعلن البنك التجاري الدولي"CIB"، عبر موقعه الرسمي عن حاجته لشغل عدد من الوظائف الشاغرة، والتي جاءت على النحو التالي:

1) Segments & Products Assistant Marketing Manager

وتتمثل شروط الوظيفة في الآتي:

- بكالوريوس في التسويق أو الإعلان أو الاتصال الجماهيري أو التجارة أو إدارة الأعمال أو ما يعادلها.

- خبرة من سنتين إلى 4 سنوات في مجال التسويق.

- إجادة اللغة الإنجليزية.

- إجادة برامج الحاسب الآلي.

ويمكن الاطلاع على مهام الوظيفة والتقديم من هنــــــــــا.

2) Credit Customer Sr. Relationship Manager

وتتمثل شروط الوظيفة في الآتي:

- درجة البكالوريوس في التجارة أو إدارة الأعمال أو المحاسبة أو ما يعادلها.

- خبرة لا تقل عن 4 سنوات.

- إجادة اللغة الإنجليزية.

- إجادة برامج الحاسب الآلي.

ويمكن الاطلاع على مهام الوظيفة والتقديم من هنــــــــــا.

3) Outsource - CLCU Officer

4) Direct Sales Agent – Outsource

5) Contact Center Operations Agent / Outsource

وتتمثل شروط الوظائف في الآتي:

- درجة البكالوريوس في التجارة، إدارة الأعمال، الاقتصاد أو ما يعادلها.

- خبرة لا تقل عن سنتين.

- إجادة اللغة الإنجليزية.

- إجادة برامج الحاسب الآلي.

ويمكن الاطلاع على مهام الوظيفة الثالثة والتقديم من هنــــــــــا.

ويمكن الاطلاع على مهام الوظيفة الرابعة والتقديم من هنــــــــــا.

ويمكن الاطلاع على مهام الوظيفة الخامسة والتقديم من هنــــــــــا.

6) Vendor Officer

وتتمثل شروط الوظيفة في الآتي:

- درجة البكالوريوس في التجارة ، إدارة الأعمال ، الاقتصاد أو ما يعادلها.

- خبرة من سنتين إلى 3 سنوات في نس المجال.

- إجادة اللغة الإنجليزية.

ويمكن الاطلاع على مهام الوظيفة والتقديم من هنــــــــــا.