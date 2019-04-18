كشف مصدر بوزارة الشباب والرياضة عن غياب عدد كبير من المشاهير والفنانين عن حفل ختام مهرجان إبداع 7 الذي نظمته الوزارة في قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة.

وأرجع المصدر ذلك الغياب إلى تصادف إقامة الحفل مع مباراتي الزمالك والإسماعيلي، والأهلي وبيراميدز، ما جعل عددا كبيرا من المدعوين لعدم الحضور.

وحضر المؤتمر، كل من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والفنان سليم سحاب، والفنان محمود الحديني، والسيناريست محمد أبو العلا السلاموني، والفنان فتوح أحمد.

ويقام مهرجان إبداع "7" للعام السابع على التوالي، بمشاركة أكثر من 6650 طالبا وطالبة في الأعمار السنية من 18 إلى 27، من المقيدين في الجاماعات والمعاهد أو الأكاديميات، خلال العام الدراسي 2018 - 2019، يتنافسون في 23 مجالا علميا وثقافيا وفنيا وأدبيا.