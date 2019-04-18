أحيا النجم رامي صبري، واحدة من أقوى حفلات الجامعات من حيث العدد والتجهيزات، وذلك داخل حرم جامعة عين شمس ضمن الاحتفالات بختام الانشطة لعام 2019.

حرص رامي علي الاستعداد للحفل بشكل خاص من حيث البروفات، التي أجراها صباح يوم الحفل لتقديم اغان خاصة للمرة الأولى ليهديها لطلاب الجامعة الذين شاركوا في اختياره كمطرب عام 2019 بالإضافة إلى شعوره بضرورة تحمل مسؤولية إسعاد أكتر من 50 الف طالب من جمهوره من مختلف والكليات والمراحل ممن حضروا وتحملوا مشقة الزحام والتكدس من أجل مطربهم المفصل.

افتتح رامي حفله بأغنية "أجمل ليالي العمر" بعدها وجه تحية لطلاب جامعة عين شمس وتمني لهم التوفيق في كل مراحلهم الدراسية ثم انطلق ليقدم عدد كبير من أغانيه الشهيرة منها "بقولك إيه تعالي"، "عجبتني" ،"اسيبك يومين"،"غمضت عيني"، "الراجل"، "مبروك علينا"، "غالي" و"أهد الدنيا".. وغيرها ممن طالب بها الجمهور علي مدي أكثر من ساعتين متتاليتين.