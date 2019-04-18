استمرارًا للخدمات المتنوعة التي تقدمها "الوطن" يوميًا لقرائها، نستعرض إجراءات تجديد رخصة السيارة من خلال الموقع الرسمي لبوابة وزارة الداخلية على النحو التالي:
1- الدخول على الموقع الرسمي لبوابة وزارة الداخلية إدارة المرور من هنــــا.
2- اختيار "تجديد رخصة المركبة" المطلوب تجديدها.
3- قراءة الشروط المطلوبة والضغط على "أوافق".
4- إدخال بيانات الترخيص المطلوبة وهي (رقم اللوحة، مدة الترخيص، رسوم التأمين، مكان استلام الرخصة).
5- متابعة طلبك من خلال الموقع، وفي حالة إصدار الرخصة يتم التوجه إلى إدارة المرور التابع لها مع إحضار المستندات التالية:
- الرخصة السابقة .
- صورة بطاقة الرقم القومي سارية والاطلاع على الأصل.
- شهادة براءة الذمة "شهادة المخالفات".