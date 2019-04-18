استمرارًا للخدمات المتنوعة التي تقدمها "الوطن" يوميًا لقرائها، نستعرض إجراءات تجديد رخصة السيارة من خلال الموقع الرسمي لبوابة وزارة الداخلية على النحو التالي:

1- الدخول على الموقع الرسمي لبوابة وزارة الداخلية إدارة المرور من هنــــا.

2- اختيار "تجديد رخصة المركبة" المطلوب تجديدها.

3- قراءة الشروط المطلوبة والضغط على "أوافق".

4- إدخال بيانات الترخيص المطلوبة وهي (رقم اللوحة، مدة الترخيص، رسوم التأمين، مكان استلام الرخصة).

5- متابعة طلبك من خلال الموقع، وفي حالة إصدار الرخصة يتم التوجه إلى إدارة المرور التابع لها مع إحضار المستندات التالية:

- الرخصة السابقة .

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية والاطلاع على الأصل.

- شهادة براءة الذمة "شهادة المخالفات"​.