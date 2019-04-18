قالت المهندسة إيريني استمالك استشاري المياه والهندسة البيئية في ألمانيا، إنها نفذت 6 محطات للصرف الصحي في 6 دول مختلفة كانت آخرهم إنشاء محطة الجبل الأصفر بالقاهرة والتي تعد من أكبر محطات العالم في معالجة مياه الصرف الصحي.

وأضافت خلال استضافتها بببرنامج "مصر تستطيع" الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق على شاشة "dmc": "مكنوش في ألمانيا معترفين بشهادة البكالوريوس بتاعتي اللي من جامعة عين شمس وعرضت عليهم إني أشتغل ببلاش ورغم إن هذا ممنوع لكن مدير المحطة وافق وقال المشروع معاكي وورينا هتعرفي تعملي إيه دا لو كنتي بتعرفي أصلا".

وتابعت: "أنهيت مشروع تحويل محطة غسيل الدبابات الأمريكية في ألمانيا وحولتها لمحطة مياه في 6 شهور، ومدير المحطة كان حزين جدا عشان هسيب المحطة وأمشي".

واستطردت استشاري المياه والهندسة البيئية في ألمانيا خلال حديثها عن رحلتها من القاهرة إلى العالمية: "إدوني شهادة معادلة لشهادتي وهي اللي بشتغل بيها".