قال اللواء مجدي البسيوني، مساعد وزير الداخلية سابقًا، إن هناك استعدادات مشتركة بين قوات الجيش والشرطة المدنية لتأمين لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية، مؤكدًا أنه يتم تأمين المعلومات أولًا، واتخاذ الإجراءات الأمنية والقانونية مع كل من يروج ويبث الشائعات.

وأضاف البسيوني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " 90 دقيقة"، المذاع عبر فضائية "المحور"، وتقدمه الإعلامية جيهان لبيب، أن قوات الجيش والشرطة تقوم بتأمين كافة اللجان على مستوى الجمهورية، فضلًا عن وجود تأمين مشدد على كل المنشآت المستهدفة.

وأشار إلى أن خطة التأمين تتغير وفقًا للظروف المحيطة ، موجهًا رسالة للمصريين: " انت مصري ، وانت اللي مستفيد إنت وأولادك من التعديلات الدستورية ، لازم تنزل وتشارك سواء بنعم أو لا"، موضحًا أن الحشد في حد ذاته رسالة قوية للخارج بأن الشعب المصري ديمقراطي.

وينطلق التصويت على استفتاء التعديلات الدستورية، غدًا الجمعة، للمصريين في الخارج، وذلك لمدة 3 أيام تنتهي يوم 21 أبريل الجاري، فيما تجرى أيام 20 و21 و22 من الشهر ذاته بالداخل، حسبما أعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، في مؤتمر صحفي عقده، أمس، بمقر الهيئة العامة للاستعلامات لإعلان الجدول الزمني للاقتراع.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، عدم إجراء التصويت للمصريين بالخارج في دول اليمن وليبيا والصومال وسوريا، فيما خصصت وزارة الهجرة خطوطًا ساخنة لمتابعة التصويت بالخارج، وتلقي أي استفسارات أو شكاوى ترد من الناخبين على مدار الساعة.

ويبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء في جميع أيام الاقتراع بالداخل والخارج؛ وفقًا لتوقيت الدولة التي يجرى فيها الاقتراع، وتتخللها ساعة راحة بما لا يخل بسلامة عملية الاستفتاء، فضلًا عن إجراء عملية الاقتراع والفرز في حضور ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات.

كان مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، وافق بأغلبية الأعضاء على التعديلات الدستورية، وذلك يوم 16 أبريل الجاري، وصوَّت على التعديلات الدستورية 554 عضوًا، ووافق عليها 531 نائبا، ورفضها 22 نائبًا، فيما امتنع عضو عن التصويت.