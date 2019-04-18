إيريني استمالك: محطات الصرف بألمانيا تنقي المياه وتمد نفسها بالطاقة

قالت المهندسة إيريني استمالك استشاري المياه والهندسة البيئية بألمانيا، ومصممة 6 محطات مياه بدول مختلفة، إن محطات الصرف الصحي في ألمانيا تنقي المياه حتى تصبح صالحة للزراعة وتحول البقايا إلى طاقة تشغل المحطة ذاتيا.

وأضافت خلال استضافتها بببرنامج "مصر تستطيع" الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق على شاشة "dmc": "بنستخدم المخلفات الصلبة اللي بتفضل من تنقية المياه وبتنتج لنا غاز بنقدر بيه إننا نولد طاقة".

وتابعت أن المفاعل العضوي الخاص بالمحطة يمكنه أن يخدم المحطة في أوقات كثيرة جدا"، مشيرة إلى أن المحطة يتم بناؤها في 10 سنوات وتغطي تكلفتها سريعا.