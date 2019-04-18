ضبط عدد من المهاجرين غير الشرعيين - صورة ارشيفية

أحبطت الأجهزة الأمنية في السلوم، بالاشتراك مع القوات المسلحة هجرة غير شرعية لـ 21 شخص بالإضافة إلى ضبط 138 متسللا خلال محاولتهم المغادرة خارج البلاد إلى ليبيا.

تلقى اليوم الخميس، اللواء هشام نصر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح، إخطارا بضبط المتهمين بعدة مناطق في السلوم خلال محاولتهم التسلل والهجرة غير الشرعية من مصر لليبيا.

ورصدت الأجهزة الأمنية مجموعات من الأفراد في بعض المناطق الصحراوية بالسلوم، وعلى الطرق المؤدية إلى ليبيا، وتم ضبطهم وتبين أنهم من عدة محافظات مختلفة، كما تم التحفظ على جميع المضبوطين.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة.