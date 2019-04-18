عرض الإعلامي تامر أمين خلال تقديمه برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار" تقريرا عن سيدة تدعى "أم يوسف" والتي أدت ظروفها المادية السيئة للعمل كسائقة "توك توك".

وتحدثت ألفت عبد الباقي "أم يوسف"، خلال التقرير، قائلة إنها مرت بظروف صعبة جدا، فاضطرت إلى العمل على "توك توك" للعمل عليه بنفسها، مشيرة إلى أن ابنها هو من علمها قيادته، متابعة: "لما ابني دخل المدرسة بقيت اشتغل عليه أنا بدل ابني، لقيت ناس كتير بتقولي عليا الأم المثالية وبيشيدوا بيا، ناس كتير بتستنى عشان تركب معايا وتشجعني، وفي سيدات نزلت للشغل على توك توك بسببي، والشغل مش عيب، طالما حاجة حلال".

وناشدت "أم يوسف" الرئيس عبد الفتاح السيسي أن يوفر لها سيارة "توناية" للعمل عليها بدلا من "التوك توك"، "نفسي يسمعني ويجبهالي أو حد يوصله صوتي".