قال الدكتور فاروق الباز، المستشار العلمي لرئيس الجمهورية، إن مصر قادرة على مواجهة كل التحديات المائية التي تواجهها، موضحًا: "دي مش حاجة جديدة علنا، وواجهنا من أيام المصريين القدماء، اللي كانوا بياكلوا أكل محترم ومحدش كان بينام جعان".

وأضاف الباز، خلال حواره ببرنامج "من سيزرع المليون"، المذاع عبر فضائية "الصحة والجمال"، أن الدولة المصرية كانت توفر الغذاء و "الهناء" لشعبها -فردًا فردًا- منذ 6 آلاف عام.

وأوضح أن المصريين القدماء كانوا يعتمدون على الإدارة الرشيدة من أجل توفير احتياجاتهم من الماء والغذاء، مشيرًا إلى أن الضرائب كانت تُفرض وتُخزن في المدن من أجل توفير هذه الاحتياجات عندما تأتي السنوات العجاف وفقًا لنظام ضريبي دقيق.

وأردف متحدثًا عن عدم استطاعة الدولة، توفير القمح ومواد الغذاء لقطاعات كبيرة من المواطنين: "لما أكون مش قادر أأكل نفسي قمح يبقى ده معناه إني خربان".