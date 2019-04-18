أشاد محمد نوار، رئيس الإذاعة المصرية، بالإذاعية القديرة إيناس جوهر، مؤكدا أنها ارتبطت بأذهان كل المستمعين في مصر والوطن العربي، وبرنامجها كان علامة في تاريخ الإذاعة المصرية.

ووصف "نوار"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "90 دقيقة"، الذي يُعرض على قناة " المحور"، مع الإعلامية جيهان لبيب، إيناس جوهر بـ "الجامعة"، إذ ظهرت وأثرت في الجميع ببرنامجها الإذاعي في فترة كانت الإذاعة المصرية هي حياة المصريين والكل يستمع لها.

وتابع: "إيناس جوهر جزء من تاريخ مصر، وقدمت نوعًا جديدًا وغريبًا أثناء عملها في هذه الفترة، وغيرت مع زملائها في هذا الوقت شكل الفن الإذاعي".