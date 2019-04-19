تسجيل الدخول
مصر
حوادث
محافظات
أسوان
قنا
سوهاج
أسيوط
المنيا
بني سويف
الفيوم
القليوبية
الدقهلية
كفر الشيخ
البحيرة
الغربية
الشرقية
دمياط
السويس
الإسماعيلية
بورسعيد
جنوب سيناء
شمال سيناء
الإسكندرية
مطروح
البحر الأحمر
الأقصر
المنوفية
الوادي الجديد
كل أخبار المحافظات
اقتصاد
فن وثقافة
الوطن TV
رياضة
المزيد +
العرب و العالم
سيارات
أي خدمة
تحقيقات وملفات
الملفات التفاعلية
ألبومات الصور
حكاوينا
النسخة الورقية
حظك اليوم
مواقيت الصلاة
حالة الطقس
×
أحدث الأخبار
كاميرا "سيلفي" أفضل في إصدار "أيفون" المقبل
أمير كراره عن "كلبش 3": الحلقة الأولى "هتقعد شعوب العرب كلهم في البيت"
محافظ كفر الشيخ: أسعار معارض "أهلا رمضان" مخفضة بنسبة 30%
النائب أحمد إدريس: أوضحت لرئيس الوزراء أهمية إقامة كوبري "طريق الكباش"
محافظة قنا تنهي استعداداتها للاستفتاء على التعديلات الدستورية
نقيب الصيادين بالسويس: مدة فترة الصيد بخليج السويس والبحر الأحمر
اختيارات الوطن
إيه بي بي ورولز رويس يعلنان شراكة عالمية في مجال شبكات الكهرباء الصغيرة
خطوة بخطوة.. كيفية الإدلاء بصوتك في الاستفتاء
"س و ج".. كل ما تريد معرفته عن أبرز مواد التعديلات الدستورية
9 خطوات لاستخراج بدل فاقد لبطاقة التموين
«التحطيب».. الفن الفرعونى ينتظر تشكيل الاتحاد النوعى
"صلاح عامل مشترك".. لاعبون عرب في نصف نهائي الأبطال لعامين على التوالي
الأكثر قراءة
خالد منتصر: الشعراوي تسبب في موت مرضى الكبد
"الوطنية للانتخابات"تكشف عن النسبة المطلوبة لإقرار التعديلات الدستورية
سفارة مصر بنيوزيلندا تفتتح أبوابها للاستفتاء على التعديلات الدستورية
أول مصري يصوت في الاستفتاء لـ"الوطن": سعيد بالمشاركة وهذا واجب وطني
"الشريف": 61 مليون مصري له حق المشاركة في الاستفتاء على التعديلات
رمضان يتباهى بكواليس "زلزال".. أطفال يحاولون اقتحام المدرسة للقائه
«العنانى» لـ« الوطن»: 50% زيادة فى أسعار تذاكر الآثار أول نوفمبر
عاجل| إعفاء وزير خارجية السودان المكلف من منصبه
السجن 10 سنوات لعاطلين قتلا فتاة بسبب "الشرف" في شبين القناطر
عاجل| الإدارية العليا تقضي بعدم قبول 5 طعون تطالب بوقف الاستفتاء
عاجل