محافظ كفر الشيخ: أسعار معارض "أهلا رمضان" مخفضة بنسبة 30%

قال الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، إنه تم افتتاح معرض "أهلا رمضان" بأرض المعارض بمدينة كفر الشيخ، بالتزامن مع افتتاح 7 معارض أخرى بالمراكز والمدن، بتخفيضات تصل إلى 30% على جميع السلع الغذائية والاستهلاكية، لافتا إلى افتتاح عددا آخر الجمعة والسبت المقبلين، ليكتمل بذلك عدد المعارض لـ13 معرضا بجميع مراكز ومدن المحافظة.

وأضاف "طه"، أنه يشارك بمعرض "أهلا رمضان" بكفر الشيخ، 80 تاجرا من خلال الغرفة التجارية ومؤسسة الشباب للتنمية المستدامة، لافتا أن هناك 197 منفذا فضلاً عن السيارات المتنقلة لتوفير السلع الأساسية بالقرى الأكثر احتياجا، والمناطق المستهدفة، ومنافذ القوات المسلحة، و"كلنا واحد" لمديرية الأمن ومنافذ "أمان" لوزارة الداخلية.

وأكد أن هذا المعرض يقام في إطار تنفيذ مبادرة "أهلا رمضان"، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، التي تقام بالتنسيق بين محافظة كفر الشيخ، والغرفة التجارية، والتموين، والقوات المسلحة، وأسماك غليون، وتشمل كافة السلع الغذائية من لحوم ودواجن وأرز، وبقوليات وزيوت وسكر، وخضراوات وفاكهة، ومستلزمات رمضان، وذلك بأسعار مخفضة عن الأسواق، لافتاً أن المحافظة تقوم بالتنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ 13 خيمة ومضانية في 13 مركزا ومدينة لتمتد إلى جميع المراكز والمدن، لتوفير السلع بجودة عالية وبأسعار مناسبة للمواطنين‪ .‬

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن افتتاح معرض "أهلاً رمضان" جاء لإتاحة وتلبية متطلبات المواطنين من جميع السلع ذات الجودة العالية وبالأسعار المناسبة مقارنة بأسعار السوق الحر للتخفيف من أعباء محدودى الدخل ورفع المعاناة عن كاهلهم، حيث يحتوى المعرض على العديد من السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة‪.، وأن نسبة التخفيض على السلع فى معرض أهلاً رمضان لا تقل عن 25%، لافتًا أن المعرض يهدف إلى محاربة الغلاء وتوفير احتياجات المواطنين من السلع الاستهلاكية خلال شهر رمضان الكريم‪.‬

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أن المحافظه منوطة بتوفير الامكانيات والامان والنظافة والخدمات اللوجستية، بالتعاون مع الجهات المعنيه، ومراقبة الأسعار التي سيتم زيادتها تباعاً للحد من ارتفاع الأسعار وتوفيرها للأسر محدودة الدخل ومحاربة الغلاء‪.، مشيرا الى انه سيتم اقامة شوادر لبيع اللحوم بمراكز ومدن المحافظة بالتعاون مع مديرية الزراعة ومديرية الطب البيطرى، لتوفير اللحوم باسعار مخفضة وجودة عالية، وإقامة معرض "أهلا رمضان" بمدن المحافظة مؤكداً ان الخيمة بمثابة عمل اجتماعي ومشاركة مجتمعية بالتعاون مع الوحدات المحلية والتموين، لتنفيذ خطة الدولة بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين والحد من ارتفاع الأسعار، ومحاربة الغلاء، وضمان توافر السلع الغذائية والاستهلاكية للمواطنين وبخاصة فى القرى الأكثر احتياجاً طوال شهر رمضان المبارك، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية‪.‬

جاء ذلك خلال افتتاحه معرض "أهلا رمضان" بأرض المعارض بمدينة كفر الشيخ، مؤكدا أن المعروضات فى معرض "أهلاً رمضان" أسعارها تنافسية لتوفر جميع الاحتياجات للمواطنين، ولتنفيذ برنامج المحافظة من خلال خطة متكاملة لضبط الأسواق وخفض أسعار السلع، مقدماً التهنئة لأبناء المحافظة بمناسبة قدوم شهر رمضان الكريم، وذلك بحضور اللواء ناصر رشاد نائب مدير، حكمدار المديرية، المهندس عماد حبيب، وكيل وزارة التموين، المحاسب محمود مسعود، نائب أول الغرفة التجارية، المحاسب أحمد قمر، رئيس شعبة البقالة وأمين عام الأتحاد العام للغرف التجارية، المحاسب علاء الوشاحي، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية.

وفى نهاية اللقاء قدم محافظ كفر الشيخ، خالص الشكر لمديرية الأمن والغرفة التجارية، ومديرية ومباحث التموين والطب البيطرى، ومؤسسة الشباب للتنمية المستدامة، وجميع التجار المشاركين بمعرض أهلا رمضان على اتاحة السلع الغذائية والإستهلاكية للمواطنين بأسعار مخفضة.