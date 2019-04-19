أمير كراره عن "كلبش 3": الحلقة الأولى "هتقعد شعوب العرب كلهم في البيت"

كشف الفنان أمير كراره، عن كواليس من مسلسله الرمضاني للعام الجاري، "كلبش 3"، وقال إن قصة وأحداث الجزء الثالث من العمل، مختلفة تمامًا عن الجزأين السابقين.

وأضاف "كراره"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "القاهرة اليوم"، الذي يُعرض على قناة "اليوم"، من تقديم الفنان إدوارد، :" الحلقة الأولى من كلبش 3 هتقعد العالم العربي كله في البيت".

وأوضح أنه يعتمد على نجاح الموسمين السابقين للمسلسل، بجانب الأحداث الجديدة المختلفة تمامًا.

وعُرض الجزأين الأول والثاني من المسلسل في السباق الرمضاني الماضي وقبل الماضي، وحقق ردود أفعال إيجابية، ونسب مشاهدات قياسية، ومن المقرر أن يتضمن الجزء الثالث عددا كبيرا من المفاجآت.