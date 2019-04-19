أشادت الدكتورة نادية زخاري، وزيرة البحث العلمي سابقًا، بالتعديلات الدستورية التي اقترحها مجلس النواب، موضحة أن الدستور ليس قرآنا أو إنجيلًا حتى يتم رفض تعديله، كما أن كل دولة تعدل الدستور وفقًا للوضع الذي تعيشه.

وأضافت "زخاري"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم"، الذي يُقدمه الإعلامي خالد أبو بكر، ويُعرض على شاشة "الحياة اليوم"، أن التعديلات الدستورية أعطت حقوق إضافية للمرأة المصرية، بعد أن نصت المواد المُعدلة على تخصيص 25% من مقاعد مجلس النواب ككوتة للمرأة المصرية.

وأشارت إلى أن المرأة المصرية حصلت على هذا القدر من التمكين في المجتمع، نظرًا للدور المشرف الذي قامت به في كل المجالات، مؤكدة أن 50% من العالمين في البحث العلمي من النساء، كما أنها ترى أن التعديلات الدستورية تّصب في صالح المواطن المصري.

وتنطلق التصويت على استفتاء التعديلات الدستورية، اليوم الجمعة، للمصريين في الخارج، وذلك لمدة 3 أيام تنتهي يوم 21 أبريل الجاري، فيما تجرى أيام 20 و21 و22 من الشهر ذاته بالداخل، حسبما أعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، في مؤتمر صحفي عقده، أمس، بمقر الهيئة العامة للاستعلامات لإعلان الجدول الزمني للاقتراع.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، عدم إجراء التصويت للمصريين بالخارج في دول اليمن وليبيا والصومال وسوريا، فيما خصصت وزارة الهجرة خطوطًا ساخنة لمتابعة التصويت بالخارج، وتلقي أي استفسارات أو شكاوى ترد من الناخبين على مدار الساعة.

ويبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء في جميع أيام الاقتراع بالداخل والخارج؛ وفقًا لتوقيت الدولة التي يجرى فيها الاقتراع، وتتخللها ساعة راحة بما لا يخل بسلامة عملية الاستفتاء، فضلًا عن إجراء عملية الاقتراع والفرز في حضور ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات.

وكان مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، قد وافق بأغلبية الأعضاء على التعديلات الدستورية، وذلك يوم 16 أبريل الجاري، وصوَّت على التعديلات الدستورية 554 عضوًا، ووافق عليها 531 نائبا، ورفضها 22 نائبًا، فيما امتنع عضو عن التصويت.