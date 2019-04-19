قال السفير ياسر عابد، القنصل المصري العام في مدينة سيدني الأسترالية، إن عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية بدأت بالفعل بمقر القنصلية العامة المصرية في سيدني، حيث أكبر تجمع لجالية مصرية في الشطر الشرقي للعالم.

وأضاف "عابد" لـ"الوطن"، أن عملية التصويت بدأت في تمام الساعة الواحدة صباحا بتوقيت مصر والتاسعة صباحا بتوقيت أستراليا، بحسب تعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأكد أن التصويت في مدينة سيدني له أهمية بالغة حيث يعطي مؤشر على حجم المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية والدستورية، مشيرا إلى أن المواطنين المصريين بالخارج يعلمون ذلك ويقومون دائما بتداول الأخبار حول التصويت في سيدني على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي كمؤشر قوي للمشاركة بالخارج، مؤكدا أن مدينة سيدني الأسترالية كانت دائما مؤشرا على حجم التصويت في الاستحقاقات الوطنية والدستورية.

وأوضح القنصل المصري أن طاقم السفارة والقنصلية قام بـ4 خطوات للاستعداد للاستحقاق الوطني، تمثل في الإعلان عن استعداد القنصلية لاستقبال المصوتين وطرق الوصول للقنصلية ونطاقها، وذلك على مواقع التواصل الاجتماعي والموقع الخاص بالقنصلية، والتواصل مع تجمعات الجالية وروابط المصريين ودور العبادة لحث المواطنين على المشاركة الديمقراطية، فضلا عن تحويل مقر القنصلية إلى لجنة اقتراع، والتنسيق مع السلطات لضمان أمن وسلامة مقر الاقتراع.واشار السفير عابد إلى أن المواطنين المصريين المقيمين في استراليا بإمكانهم التصويت في مقر أي بعثة مصرية حال تواجدهم بالخارج.