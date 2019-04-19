بعد فوز بيراميدز.. 19 تدوينة لتركي آل الشيخ تلخص "تحفيله" على الأهلي

ما إن انتهت المباراة التي جمعت ناديي بيراميدز والأهلي بفوز ثمين للوافد الجديد على الدوري الممتاز على المارد الأحمر بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الأسبوع الـ25 بمسابقة الدوري العام، إلا وانهالت تدوينات تركي آل الشيخ رئيس نادي بيراميدز عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الأشهر "فيس بوك"؛ فرحًا بانتصار ناديه ذهابًا وإيابًا على "بطل القرن".

وبفوز ثمين اقتنص بيراميدز مقعد وصيف الدوري الممتاز، في أولى سنوات منافسته تحت لواء إدارته الجديدة بقيادة تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، برصيد 60 نقطة، بينما حلّ الأهلي ثالثًا برصيد 58 نقطة، وجاء في الصدارة نادي الزمالك برصيد 60 نقطة أيضًا.

"بيراميدز" هو ثامن فريق في تاريخ الدوري المصري يتمكن من التغلب على النادي الأهلي "رايح جاي"، بعد فوزه على الأحمر في مباراة الدور الأول بهدفين مقابل هدف.

استهل آل الشيخ تدويناته بصورة له مرتديًا "تي شيرت بيراميذر"، مصحوبة بتعليق: "أهدي هذا الفوز لوالدتي العزيزة ولكل من وقف معي في الحق.. إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملًا.. كنت بقول من الأول ومحدش صدقني".

وسرعان ما أطلق "آل الشيخ" سيلا من "التحفيل" على المارد الأحمر في تدوينات متتابعة تفصلها عن بعضها دقائق قليلة، بنشر فيديو تضمن أغنية ناديه، معلقًا: "آه يا بيراميذر مالك زي بتعلم رايح جيّ.. وعجبي".

وبعدها بدقائق، نشر صورة مع لاعب النادي عبدالله السعيد، معلّقا: "اللي يلعب معانا يستحمل، ولا بنخاف ولا بنأجل، وبنبعت كينو يسجل، أومال لو كانوا كاملين، عايز تفهم اترجملك، ابعد ع الأسد أحسنلك، خٌش بجمهورك يالا، علمنا ف الماتشين".

رابع تدوينات "آل الشيخ" وجُهت إلى الإعلامي وحارس مرمى المنتخب الأسبق أحمد شوبير: "كابتن شوبير لو جلست لصبح تجيب إعلانات حستناك"، أُعقبت بتدوينة خامسة، جاء فيها: "كابتن شوبير... انتظروني أنا مش جاي".

وعاد "آل الشيخ" إلى "التحفيل" على النادي الأهلي، مجددا، بتدوينة سادسة: "قالك بركب ومبنزلش.. نزلناه على كفوف الراحة.. كينو يا جاحد ما بترحمش.. كنت تجيب الجول براحة.. وعجبي".

تدوينة ثامنة لـ"آل الشيخ" ضمت صورة اللاعب عبدالله السعيد، وتعليق: "حقك جالك يابو عبدالله.. بدل المرة كسبت اتنين.. وأهو طول مانت سايبها على الله.. بتعقدهم ف الماتشين".

"طمنونا على شوبير يا ناس" تساءل ساخر من آل الشيخ في تدوينته التاسعة، التي نالت تفاعلًا كبيرًا من متابعيه، كسابقاتها.

وواصل "آل الشيخ" "تحفيله" على الإعلاميين مشجعي النادي الأهلي، في تدوينته العاشرة، بنشر صورة للصحفي ومقدم برنامج "ملك وكتابة" بقناة الأهلي، إبراهيم المنيسي، معلقا: "انسى يا منسي وقول للشلة.. ده الليلة إحنا هنتسلى.. بيراميدز واخدك رايح جاي.. وهنكسر ولا مليون قلة".

أتبعها بصورة جديدة لـ"منيسي" في تدوينته الـ11، معلقا: "قٌلت هاتكسر وأنا ماشى قٌلة.. وأنا كملت ونفسى طويل.. قاعد مانا بكسب واتسلى.. ونجاحنا ومكسبنا دليل".

التدوينة رقم 12 لـ"آل الشيخ" استهدفت المعلق الرياضي أيمن الكاشف، بفيديو لهدف بيراميدز يعلق عليه الإعلامي مدحت شلبي، ونصت على: "آه يا كاشف مفضوح بلسانه.. أهو بيرميدز عمل الإنجاز.. أمثالك على طول بيبانوا.. أبقى اتعلم م الأستاذ".

فيديو جديد يحوي أغنية نادي بيراميدز نشره "آل الشيخ" في تدوينته الـ13، دون تعليق.

وفي تطور جديد لـ"تحفيل آل الشيخ" وجه انتقاده لمجلس إدارة النادي الأهلي، إذ نشر صورة للاعب "كينو" الذي أحرز الهدف الوحيد في مرمى النادي الأهلي، قائلا: "حد يفكرني كينو المفروض كان فين؟!".

أتبعها بصورة لـ"دياز" المدير الفني لنادي بيراميدز، معلقا عليها: "حد يفكرني دياز المفروض فين؟!".

وعاد السعيد مرة أخرى بطلا في تدوينات "آل الشيخ"، حيث نشر صورة له، معلقا: "حد يفكرني السعيد المفروض فين؟".

وتابع "آل الشيخ" انتقاده ولومه إدارة القلعة الأحمر، في تدوينته الـ17 التي كانت من نصيب أحمد الشناوي، متساءلا: "حد يفكرني أحمد الشناوي المفروض فين؟!".

التدوينة الـ18 كانت من نصيب لاعب النادي الأهلي صالح جمعة، التي علق عليها: "والله والله والله اللاعب ده اللي يستاهل الـ100 مليون!، لما خرج ارتحنا".

واختتم "آل الشيخ" مسلسل "التحفيل" بتدوينة حملت الرقم 19، شملت فيديو صوره الإعلامي أحمد عفيفي لاحتفالات لاعبي نادي بيراميدز والجهاز الفني والإداري بالفوز على النادي الأهلي، وعلق عليه: "مبروك يا أحمد والرجالة كلهم".