تجهز محافظة البحر الأحمر منافذ لبيع السلع الغذائية والخضراوات والفاكهة واللحوم، بالتنسيق مع التجار لعرض منتجاتهم للجمهور بأسعار مخفضة.

كما سيتم افتتاح مجمعات "محاربة الغلاء" بالمدن، على أن تكون أسعار السلع الغذائية مخفضة، وذلك استعدادا لشهر رمضان المبارك.

وقال اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، إن المحافظة تستعد لاستقبال شهر رمضان المبارك بتوفير جميع أنواع السلع الغذائية بأسعار مخفضة وبأماكن متعددة في شتى أنحاء المحافظة من خلال أكبر خيمة رمضانية بالغردقة، ومعارض السلع بجميع المدن، تسهيلا على المواطن لتلبية احتياجاتهم خلال الشهر، والتصدي لجشع بعض التجار.

ووجه المحافظ مدير التموين بتنفيذ خطة تضمن توافر السلع الغذائية بجميع مدن المحافظة، مشددا على تكثيف الرقابة على الأسواق بقيام حملات بصفة مستمرة، خاصة على السلع الغذائية لتطهير الأسواق من السلع الفاسدة مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية.