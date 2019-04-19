تفاعلت الفنانة داليا البحيري، والمشرفة على أعمال محمد الشرنوبي، سارة الطباخ، والفنان الشاب أحمد فريد على التفاعل مع جمهور المطرب الشاب محمد الشرنوبي في حفله بمسرح كايروفيستفال بالتجمع الخامس.

وحضر الحفل، كامل العدد، الآلاف من مختلف الأعمار، الذين احتفلوا بنجاح ألبوم الشرنوبي الجديد "زي الفصول الأربعة"، في جو بديع، وظل الجمهور يغني مع الشرنوبي كل أغنياته والتي وصلت إلى 20 أغنية متنوعة بدأها بأغنية "حتة من الخيال"، ثم توالت الأغنيات حتى انتهي الحفل.

يذكر أن مشاهدات ألبوم الشرنوبي الجديد "زي الفصول الاربعة" علي يوتيوب وصلت 30 مليون مشاهدة، والألبوم من إنتاج شركة "إيرث برودكشن"، المملوكة للمنتجة الدكتورة سارة الطباخ والمشرفة على أعماله.