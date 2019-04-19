أكد السفير طارق الوسيمي، سفير مصر في نيوزيلندا، أنه تم فتح التصويت على التعديلات الدستورية منذ 3 ساعات.

وأوضح الوسيمي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، أن البعثة الدبلوماسية في نيوزيلندا أرسلت للجالية المصرية هناك المواعيد والإجراءات وحفزتهم وشجعتهم على المشاركة.

وقال الوسيمي، إن الجالية المصرية بنيوزيلندا بأنها جالية مثقفة ومتعلمة، مشيرًا إلى مشاركتها في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وإيمانهم بأن المشاركة في الاستحقاقات الدستورية واجب وطني.

وتابع: "الجالية هنا واعية ونشيطة وحاسة إنه واجب وطني قبل ما يكون فرض وإنهم لازم يعملوا كده عشان مصر تتقدم"، لافتًا إلى أن التصويت متاح من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساء وأن اليوم عطلة رسمية في نيوزيلندا.

وانطلق التصويت على استفتاء التعديلات الدستورية، اليوم الجمعة، للمصريين في الخارج، وذلك لمدة 3 أيام تنتهي يوم 21 أبريل الجاري، فيما تجرى أيام 20 و21 و22 من الشهر ذاته بالداخل، حسبما أعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، في مؤتمر صحفي عقده، أمس، بمقر الهيئة العامة للاستعلامات لإعلان الجدول الزمني للاقتراع.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، عدم إجراء التصويت للمصريين بالخارج في دول اليمن وليبيا والصومال وسوريا، فيما خصصت وزارة الهجرة خطوطًا ساخنة لمتابعة التصويت بالخارج، وتلقي أي استفسارات أو شكاوى ترد من الناخبين على مدار الساعة.

ويبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء في جميع أيام الاقتراع بالداخل والخارج؛ وفقًا لتوقيت الدولة التي يجرى فيها الاقتراع، وتتخللها ساعة راحة بما لا يخل بسلامة عملية الاستفتاء، فضلًا عن إجراء عملية الاقتراع والفرز في حضور ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات.

كان مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، وافق بأغلبية الأعضاء على التعديلات الدستورية، وذلك يوم 16 أبريل الجاري، وصوَّت على التعديلات الدستورية 554 عضوًا، ووافق عليها 531 نائبا، ورفضها 22 نائبًا، فيما امتنع عضو عن التصويت.