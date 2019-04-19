حكومة مالي تستقيل بعد مذبحة "الفولاني".. والرئيس يقبلها

استقالة جماعية قدمتها حكومة مالي بقيادة رئيس الوزراء سوميلو بوباي مايغا، بعد أربعة أسابيع من مذبحة قُتل فيها نحو 160 من الرعاة المنتمين لعرقية الفولاني على يد جماعة عرقية.

وفي بيان لمكتب الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا، قال: "الرئيس يقبل استقالة رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة".

ونالت انتقادات كثيرة في الأسابيع الماضية، من رئيس الوزراء المستقيل، خصوصا المطالبة بالاستقالة من وجهاء دينيين مسلمين نافذين.

وشهدت اجتماعات "كيتا"، طوال الأسبوع الماضي، تواجد دينيين وقادة سياسيين وممثلين عن المجتمع المدني، للبحث في وضع البلاد وتسليمهم مسودة المراجعة الدستورية، التي قدمتها لجنة خبراء إليه يوم 1 أبريل.