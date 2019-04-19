السجن 30 عاما بحق "المراح" شقيق منفذ عملية قتل 7 أشخاص بباريس في 2012

قضت محكمة الجنايات الخاصة بباريس، بالسجن 30 عاما لعبدالقادر المراح، في جلسة الاستئناف بتهمة "التواطؤ" مع شقيقه محمد المراح في قتل سبعة أشخاص في مارس 2012.

وأبدى محامي المتهم اعتراضه على الحكم، مشيرًا إلى أنه ينوي الاستئناف أمام محكمة التمييز، قائلًا: "كيف يمكن الحكم بالسجن ثلاثين عاما لشخص متهم بالتواطؤ حتى في أكثر الارتكابات فظاعة؟، هذا الحكم فاجأ جميع الأخصائيين القضائيين"، حسبما نقلت عنه "سكاي نيوز".

واستمرت المحكمة في المداولة 12 ساعة حتى صدر الحكم الذي أدان المراح، والذي يعتبر نصرا قضائيا للإدعاء، خاصة أن الحكم أقر بتورطه في الجريمة بعدما سرق دراجة نارية استخدمها شقيقه في عمليات القتل التي نفذها.

الناشطة المغربية لطيفة بن زياتين والدة عماد بن زياتين الذي كان يعمل كضابط صف بالجيش الفرنسي وقتل على يد محمد المراح، اعتبرت في تصريحات لقناة "فرانس 24" الحكم دون المستوى، مطالبة أن يكون الحكم قاس مؤكدة أنها تنوي الاستئناف على الحكم.

جدير بالذكر أن محمد المراح الفرنسي من أصل جزائري قتل سبعة أشخاص منهم ثلاثة أطفال يهود وحاخام، مع جرح ستة أخرين بعدما أطلق عليهم النار مستخدمًا دراجة نارية في مارس 2012، قبل أن يلقى حتفه على يد قوات الشرطة الفرنسية.