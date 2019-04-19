مدير رابطة مصنعي السيارات السابق: الأسعار مستقرة.. ولا تخفيضات جديدة

قال اللواء حسين مصطفى، المدير التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات، إن رسالة حملة "خليها تصدي- زيرو جمارك" وصل صوتها لتجار السيارات في مصر لكن بدون تأثير.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر"، المذاع عبر فضائية "MBC مصر"، أن 90% من مليون ونصف حساب موجودين في مجموعة "خليها تصدي"، دخل المجموعة من أجل السخرية.

وأوضح أن تخفيضات حقيقية حدثت في مبيعات السيارات، مستدلًا على ذلك بزيادة مبيعات السيارات الأوربية بنسبة 51%.

وأشار المدير التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات إلى أن الأسعار مستقرة، وأن أي تخفيضات أخرى ستكون ترويجية لجذب المشترين للمعارض، مؤكدًا أنه لن تحدث تخفيضات ملحوظة.