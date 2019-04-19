متحدث "خليها تصدي" يطالب باستمرار الحملة: خفضت الأسعار 25%

اعتبر محمد شتا، المتحدث باسم حملة "خليها تصدي- زيرو جمارك"، ما قامت به الحملة بأنه "صفعة لتجار ووكلاء السيارات".

وأضاف "شتا"، خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر"، المذاع عبر فضائية "MBC مصر"، أن دليل نجاح الحملة هو العروض التي قدمها بعض الوكلاء كعقود الصيانة لأول مرة في مصر.

وأكد أن الحملة بها 1.7 مليون عضو مطالبًا أعضاء الحملة بالاستمرار فيها، مشيرًا إلى أن تجار السيارات يتوقعون أن تحدث مبيعات عند عودة المصريين بالخارج، لافتًا أن أغلب أعضاء الحملة من المصريين في الخارج أصلا.

وأشار إلى أن حملة "خليها تصدي" تسببت في انخفاض أسعار السيارات بمتوسط 25%.