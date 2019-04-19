محمد عادل إمام ينشر صورة للاجئين: "يارب فك كرب كل ضعيف أو محتاج"

نشر الفنان محمد عادل إمام، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، صورة لطفلة وطفل يبدو أنهم في معسكر للاجئين.

وعلق "إمام" على الصورة: "يا رب فك كرب كل ضعيف أو محتاج".

ويشارك محمد إمام في السباق الدرامي الرمضاني المقبل بمسلسل "هوجان"، الذي تدور أحداثه حول شاب مُلقب من أهل منطقته الشعبية بـ"هوجان"، نظرًا لكونه من ذوي القدرات الخارقة، حيث يسحب السيارات بيده كما يثني العملات المعدنية بأصابعه وفمه ويبرع في أكل الزجاج، لتذيع شهرة "هوجان" في الأفق، ويصبح واحدًا من صفوة المجتمع.

المسلسل من تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وبطولة محمد إمام، كريم محمود عبدالعزيز، أسماء أبو اليزيد، عبير صبري، أحمد التهامي، وميرنا نور الدين.