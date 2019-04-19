قال السفير طارق القوني سفير مصر في الكويت، إنّ الجالية المصرية بدأت التوافد على لجان الاقتراع في السفارة للإدلاء باصواتهم في الأستفتاء على التعديلات الدستورية.

وأضاف القوني في مداخلة هاتفية مع غرفة الأخبار بالتليفزيون المصري، أنّ الكويت معروفة بأنّها تستقبل دائما أكبر نسب مشاركة من المصريين هناك في الانتخابات، متوقعا زيادة أعداد الناخبين خلال الساعات القادمة.

وزاد سفير مصر في الكويت: "متفائل بأنّ حجم المشاركة سيكون كبيرا من أبناء الجالية كما حدث سابقا، خاصة أنّنا نستعد منذ عدة أسابيع لهذا الاستفتاء، لحث أبناء الجالية على المشاركة بالتنسيق مع السلطات الكويتية، والتواصل مع أبناء الجالية المصرية هنا، الذين تطوعوا لدعم السفارة والمساهمة لدعم عملية الاقتراع، وحث الجالية المصرية على المشاركة.

ولفت القوني إلى توفير التسهيلات للمشاركين في عملية الأقتراع، مثل تجهيز الخيام الخاصة لاستقبالهم، وتوفير المرطبات ومقاعد لكبار السن، ووسائل انتقال للمشاركين، إذ أنّ هناك 17 نقطة لالتقاء الجالية هنا في الكويت وضواحيها للوصول إلى السفارة.

وانطلق التصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، للمصريين في الخارج، الساعة 9 صباحا بتوقيت كل من دولتي نيوزيلندا وأستراليا، و11 مساء الخميس (18 إبريل) و12 صباح الجمعة (19 إبريل)، على التوالي، بتوقيت القاهرة.

ويتواصل تصويت أبناء الوطن في الخارج لمدة 3 أيام، حتى الأحد (21 إبريل).

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، عدم إجراء التصويت للمصريين بالخارج في 4 دول، هي: "اليمن وليبيا والصومال وسوريا".

فيما خصصت وزارة الهجرة، خطوطًا ساخنة لمتابعة التصويت بالخارج، وتلقي أي استفسارات أو شكاوى ترد من المصوتين على مدار الساعة.

وبالداخل، يبدأ الاستفتاء على الدستور من الغد، السبت، إلى الإثنين (20-22) من الشهر ذاته، حسبما أعلن المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، في مؤتمر صحفي عقده، الأربعاء، بمقر الهيئة العامة للاستعلامات، لإعلان الجدول الزمني للاقتراع.

ويبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء في جميع أيام الاقتراع بالداخل والخارج، وفقًا لتوقيت الدولة التي يجرى فيها الاقتراع، يتخلله ساعة راحة، بما لا يخل بسلامة عملية الاستفتاء.

ومن المقرر أن تُجرى عمليتي الاقتراع والفرز في حضور ممثلي وسائل الإعلام، والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات.

ووافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، بأغلبية الأعضاء، على التعديلات الدستورية، يوم الثلاثاء (16 إبريل)، حيث صوَّت عليها 554 عضوًا، وافق منهم 531 نائبا، ورفضها 22 نائبًا، فيما امتنع عضو واحد عن التصويت.