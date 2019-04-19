احتفى أبناء الجالية المصرية في مدينة ميلانو الإيطالية بالمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بارتداء زي موحد يحمل ألوان علم مصر قبل التوجه للإدلاء بأصواتهم في القنصلية المصرية في ميلانو.

وتجري عملية التصويت في 140 مقرًا انتخابيًا في 124 دولة تتواجد بها البعثات المصرية في الخارج، إذ إنه وطبقًا للضوابط المنظمة لعملية التصويت، تستقبل البعثات المصرية المواطنين المصريين للتصويت في الاستفتاء خلال أيام 19 و20 و21 أبريل 2019، من الساعة الـ9 صباحًا حتى الساعة الـ9 مساءً بالتوقيت المحلي لدولة الاعتماد.