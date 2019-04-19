قال سفير مصر بألمانيا السفير بدر عبدالعاطي، في اتصال هاتفي لـ"الوطن"، إنه جرى افتتاح 3 مراكز اقتراع في التاسعة صباحا بألمانيا، وبدأ المواطنون يتوافدون بالفعل للتصويت على التعديلات الدستورية.

وأضاف عبدالعاطي: "عملية التصويت تسير بيسر وسهولة، وقمنا باتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها تيسير عملية التصويت منها على سبيل المثال تخصيص أماكن لكبار السن للانتظار، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين التصويت".

وتابع سفير مصر في ألمانيا: "قدمنا مجموعة من الإرشادات إلى الجالية المصرية؛ لحثهم على المشاركة في التصويت، والأمور تسير إلى الآن بشكل طبيعي".

انطلق التصويت على استفتاء التعديلات الدستورية، اليوم، للمصريين في الخارج، وذلك لمدة 3 أيام تنتهي يوم 21 أبريل الجاري، فيما تجرى أيام 20 و21 و22 من الشهر ذاته بالداخل، حسبما أعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، في مؤتمر صحفي عقده، أمس الأول، بمقر الهيئة العامة للاستعلامات لإعلان الجدول الزمني للاقتراع.

وأكدت "الوطنية للانتخابات"، عدم إجراء التصويت للمصريين بالخارج في دول اليمن وليبيا والصومال وسوريا، فيما خصصت وزارة الهجرة خطوطًا ساخنة لمتابعة التصويت بالخارج، وتلقي أي استفسارات أو شكاوى ترد من الناخبين على مدار الساعة.

ويبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء في جميع أيام الاقتراع بالداخل والخارج؛ وفقًا لتوقيت الدولة التي يجرى فيها الاقتراع، وتتخللها ساعة راحة بما لا يخل بسلامة عملية الاستفتاء، فضلًا عن إجراء عملية الاقتراع والفرز في حضور ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات.

كان مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، وافق بأغلبية الأعضاء على التعديلات الدستورية، وذلك يوم 16 أبريل الجاري، وصوَّت على التعديلات الدستورية 554 عضوًا، ووافق عليها 531 نائبا، ورفضها 22 نائبًا، فيما امتنع عضو عن التصويت.