اعتمدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة البرنامج الفني والثقافي لدار الأوبرا المصرية خلال شهر رمضان، والذي يقام على مسارحها بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور.

وقال الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا، وأضاف أن البرنامج يضم 45 عرضاً يبدأ جميعها في التاسعة والنصف مساء، ويجمع بين السهرات للدول العربية، وأمسيات موسيقية وغنائية متميزة ذات صبغة روحانية ودينية.

وأشار "صابر" إلى أن برنامج الليالي الرمضانية يتضمن 27 حفلا، منها 4 سهرات عربية يحتضنها المسرح الصغير، وتتضمن ملامح من التراث الموسيقي والغنائي مع نماذج من العادات والتقاليد التي تميزها لدول تونس مجموعة روضة عبد الله بالكويت، وفرقة "معيوف المجلي" من المغرب، والفرقة المحمدية بلبنان، وفرقة فهد العبد الله.

ويشهد المسرح المكشوف حفلات لكل من الموسيقات العسكرية، الحضرة للإنشاد الصوفي، مدحت صالح، أبو شعر للإنشاد بسوريا، المنشد جواد الشاري بالمغرب، تانيا صالح بلبنان، عايدة الأيوبي، فريق فؤاد ومنيب، المنشد علي الهلباوي، دينا الوديدي، نور النبي للإنشاد الديني، خالد سليم، نسمة محجوب، والمنشد ياسين التهامي.

وغاليه بن علي من تونس، والمولوية المصرية بقيادة المنشد عامر التوني، كما يحتضن معهد الموسيقى العربية أمسيات لكل من الشيخ إيهاب يونس، نوران أبو طالب، فرقة "ريجا كايرو" وياسر أنور، وتنتقل بعض الأمسيات إلى مسرحى الأوبرا في الإسكندرية ودمنهور.

كما يستمر برنامج الموسم الفني للأوبرا على مختلف مسارحها بـ18حفل لأوركسترا القاهرة السيمفوني، فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية، أمسية موسيقية لعازفة البيانو العالمية مشيرة عيسى، فرقة أوبرا القاهرة، بث مباشر من أوبرا المتروبوليتان لعرض ديالوج دى كارميليتس لفرانسيس بولينس، وهابيات، وفرقة الموسيقى العربية للتراث، كلثوميات، كورال أوبرا القاهرة، فرقة الإنشاد الدينىي، الفرقة القومية العربية للموسيقى، فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي، إلى جانب 11 ليلة للعرض المسرحي قواعد العشق الأربعين من إنتاج قطاع الانتاج الثقافي، تقدم على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية" .