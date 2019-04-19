شهد مساء أمس اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية فعاليات المؤتمر الجماهيرى والشعبى لتوعية المواطنين بالتعديلات الدستورية وحثهم على المشاركة في تلك التعديلات الدستورية تحت عنوان " إن لم يكن لك رأى فأنت ضحية " والذى نظمته أكاديمية أون تايم للتعليم بقاعة سونيستا بمدينة شبين الكوم، بحضورلفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

بدأت فاعليات المؤتمر بالسلام الجمهورى ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم ،هذا ورحب الحضور بمحافظ المنوفية معربين عن سعادتهم لمشاركته فاعليات المؤتمر للتوعية بأهمية التعديلات الدستورية وحث المواطنين على النزول للمشاركة في التعديلات الدستورية عليها مؤكدين أن الهدف من تلك التعديلات إستكمال مسيرة التنمية والنهوض بوطننا الحبيب والوصول به إلى مصاف الدول المتقدمة.هذا وقد تناول المؤتمر شرح مبسط عن التعديلات الدستورية المزمع الإستفتاءعليها.

وفي كلمته أعرب محافظ المنوفية عن سعادته لمشاركته فعاليات تلك المؤتمر ، مؤكداً علي ضرورة توعية المواطنين بأهمية المشاركة وإبداء الرأي وما يمثله ذلك من دعم للتنمية التي تقودها الدولة في المرحلة الحالية ، وفي نهاية كلمتة أشار المحافظ إلي أن المنوفية من المحافظات الرائدة علي مستوي الجمهورية في تحقيق أعلي نسبة مشاركة في الإدلاء بالأصوات بما يعكس الروح الوطنية التي يتمتع بها أبناء المحافظة وحرصهم علي المشاركة السياسية للنهوض ببلدنا الحبيب .