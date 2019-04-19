تبدأ الخطوط السعودية تسيير 9 رحلات إضافية من مطار القاهرة الدولي، اعتبارا من 25 أبريل الحالي، لنقل المعتمرين إلى الأراضي المقدسة.

وحرصت سلطات مطار القاهرة على اتخاذ الإجراءات اللازمة، لتسهيل سفر المعتمرين إلى الأراضي المقدسة، وفقا لتوجيهات الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني.

ويشهد مطار القاهرة استعدادات مكثفة منذ انطلاق رحلات موسم العمرة منتصف نوفمبر 2018 الماضي، إذ بدأت برحلات المولد النبوي وتنتهي برحلات شهر رمضان المقبل، على 500 ألف تأشيرة موزعة على مدار الموسم، بينها تسيير 100 ألف تأشيرة خلال شهر رمضان فقط والباقي على مدار الموسم بالكامل.