"تموين الجيزة" تضبط 28 برميل زيت طعام فاسد داخل مصنع غير مرخص

ضبطت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، صاحب مصنع منتجات ألبان بدون ترخيص كائن بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، جمّع كميات كبيرة من منتجات الألبان "السمنة، زيت طعام" مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتعبئتها في عبوات وإعادة طرحها بالأسواق والمحلات العامة بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

وعُثر داخل المصنع على (28 برميل معبأ زيت طعام يزن الواحد 30 كيلو جرام- 3572 علبة سمنة زنة الواحدة 600 جرام- 2500 عبوة سمنة فارغة).

وبلغ إجمالي المضبوطات 2,983 طن سمنة وزيت بدون بيانات مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما ورد بتقرير مفتش الأغذية المرافق للحملة.

بمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.