قالت النائبة سيلفيا نبيل رئيس اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030 وموازنات البرامج والأداء، إنه لأول مرة في تاريخ مصر نشهد تقديم الوزارات كافة لموازنة البرامج والأداء.

وأضافت، أنه لأول مرة ستوزع الموازنة على اللجان البرلمانية المعنية لمناقشتها، إلى جانب مناقشة موازنة البرامج والأداء والبنود في نفس الاجتماعات داخل لجنة الخطة والموازنة: "وهو أمر عظيم يرسخ مبدأ وجود موازنة البرامج والأداء، إلى جانب مناقشة الموازنات ماليا وفينا وليس ماليا فقط".

وأوضحت سيلفيا نبيل، أن اللجنة انتهت اليوم من تسلم موازنة 19/20 لمعظم الوزارات المعنية، لافتة إلى أن الوزارة الوحيدة التي لم تسلم ولم تقدم اعتذارا هي وزارة التضامن الاجتماعي: "وبالتالي لن تسلم اللجنة منهم لأنهم تجاوزا الوقت المسموح به الذي انتهى اليوم"، لافتة إلى أن وزارة التنمية المحلية ستستكمل باقي المحافظات الأسبوع المقبل.

وتابعت سيلفيا نبيل، أن الانتهاء من الوزارات يأتي التزاما من اللجنة بالجدول الزمني الموضوع للتحول إلى موازنة البرامج والأداء، لافتاة إلى "أن اللجنة ستعمل في الفترة المقبلة على تطبيق الموازنة بشكل أعمق وهو ما بدأته مع وزارة التعليم العالي والمستشفيات الجامعية".

ولفتت سيلفيا نبيل إلى أن وزارتي العدل وشؤون مجلس النواب طلبا تأجيل التسليم لما بعد التعديلات الدستورية وهو ما وافقت عليه اللجنة، موضحة أن اللجنة أعطت أيضا مهلة إضافية إلى المستشفيات الجامعية، "لأن اللجنة طلبت منهم تعديلات قوية جدا في الهياكل الخاصة بموازنة البرامج والأداء، وأن تطبيقها سيحدث طفرة في تطبيقهم لها".

وأوضحت النائبة سيلفيا نبيل أن تسلم موازنة 19/20 لم يقتصر على الوزارات ولكن هناك "المجلس القومي للمرأة والهيئة الوطنية للصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والأزهر الشريف ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة الوزراء".

وأشارت سيلفيا نبيل إلى أن اللجنة تسلمت تلك الموازنات في يوم 31 مارس الماضي، ولكنها طلبت تعديلات عليها لتحسينها، ومعظم الوزارات استجابت للتعديلات، متابعة "اللافت في الأمر أن الوزارات بدأت تبحث عن ما يساعدها في تطبيق موازنة البرامج والأداء بشكل أمثل، وبدأوا يشعروا بأهيمة موازنة البرامج والأداء، ومحاولة سد الفجوات التي وجدوها أثناء تطبيق الموازنة".