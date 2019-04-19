تفقد أحمد عبد العظيم رئيس مدينة أبورديس، اليوم، لجنة مدرسة اللواء فريد عزت الابتدائية الخاصة بالاستفتاء على التعديلات الدستورية المقرر انطلاقها غدا السبت داخل مصر لتذليل كافة العقبات وتوفير جميع الاحتياجات لرجال الأمن لتأمين اللجنة.

وأكد رئيس المدينة، أنه جرى تأمين اللجنة من الداخل والخارج وإقامة نقطة ارتكاز أمني في محيط اللجنة، كما جرى توفير كراسي متحركة لمساعدة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

وأوضح أن لجنة الاستفتاء بمدينة أبورديس مختلطة وجرى تخصيص مدخل للسيدات وآخر للرجال، لافتا إلى أن عدد المسجلين في الجداول الانتخابية بالمدينة 5489 ناخبا.

وتضم جنوب سيناء 9 مراكز انتخابية بإجمالي 15 مقرا انتخابيا موزعة على 14 مدرسة ومركز شباب طابا بإجمالي 17 لجنة انتخابية ومن لهم حق الاستفتاء 81 ألفا و778 ناخبا مسجلين في الجداول الانتخابية.