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مصادر: شيرين ونجوى كرم يجتمعان في رمضان بإعلان لشركة اتصالات سعودية

مصادر: شيرين ونجوى كرم يجتمعان في رمضان بإعلان لشركة اتصالات سعودية

"تموين الجيزة" تضبط 28 برميل زيت طعام فاسد داخل مصنع غير مرخص

"تموين الجيزة" تضبط 28 برميل زيت طعام فاسد داخل مصنع غير مرخص

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قوات الجيش والشرطة تجهز لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالفيوم

متظاهرون يتوافدون على ساحة البريد بالجزائر.. وتوقف حركة القطارات

متظاهرون يتوافدون على ساحة البريد بالجزائر.. وتوقف حركة القطارات

انطلاق فعاليات الملتقى البيئي "مستقبل بحيرة مريوط وتنمية الإسكندرية"

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وزيرا "الآثار" و"السياحة" يفتتحان معبد "الأوبت" بعد سنوات من إغلاقه

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المصريون بالخارج يبدأون التصويت فى استفتاء التعديلات الدستورية.. و«الخارجية» تُنهى استعداداتها لاستقبال الناخبين

المصريون بالخارج يبدأون التصويت فى استفتاء التعديلات الدستورية.. و«الخارجية» تُنهى استعداداتها لاستقبال الناخبين

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الاستفتاء على الدستور.. 61 مليون مواطن لهم حق التصويت و70 منظمة حقوقية تتابع الاقتراع

قنصل مصر في دبي: مشاركة واسعة بالساعات الأولى للاستفتاء

قنصل مصر في دبي: مشاركة واسعة بالساعات الأولى للاستفتاء

إيه بي بي ورولز رويس يعلنان شراكة عالمية في مجال شبكات الكهرباء الصغيرة

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