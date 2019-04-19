تبدأ الخطوط السعودية تسيير 9 رحلات إضافية يوميًا، من مطار القاهرة الدولي، اعتبارًا من 25 أبريل الجاري، وذلك لنقل المعتمرين إلى الأراضي المقدسة.

وحرصت سلطات مطار القاهرة الدولي، اتخاذ جميع الإجراءات لتسهيل سفر المعتمرين إلى الأراضي المقدسة، وفقًا لتوجيهات الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني، بتقديم جميع التسهيلات للمعتمرين.

يذكر أن مطار القاهرة الدولي، يشهد استعدادات مكثفة منذ انطلاق رحلات موسم العمرة منتصف نوفمبر 2018 الماضي، وبدأت برحلات المولد النبوي وتنتهى برحلات شهر رمضان المقبل من خلال 500 ألف تأشيرة موزعة على مدار الموسم، منها تسيير 100 ألف تأشيرة خلال شهر شهر رمضان فقط والباقي على مدار الموسم بالكامل.