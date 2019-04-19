استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وفدا من الأكراد السوريين، وأكد لهم دعم بلاده ضد تنظيم داعش الإرهابي، حسب ما أفادت قناة سكاي نيوز عربية في نبأ عاجل عنها قبل قليل.